Stephen Curry, un rôle différent pour un défi amusant

Pour le moment, la Team USA maîtrise parfaitement son sujet aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors de la phase de groupes, les Américains ont enchaîné trois victoires en trois matches avec des débats maîtrisés. Cependant, individuellement, tout n'est pas parfait. On peut notamment penser à Stephen Curry.

Le meneur des Golden State Warriors tourne seulement à 7,3 points de moyenne. Avec une adresse loin de ses standards : 32% aux tirs, dont 26,3% à trois points. Malgré ses difficultés, le joueur de 36 ans prend tout de même du plaisir.

Avec la priorité donnée à la réussite du collectif américain.

"10 joueurs avec au moins 6 tirs par match ? C'est comme ça que nous pouvons submerger les autres équipes. Tout le monde doit être prêt pour son moment, peu importe quand il arrive. Je pense que c'est un défi.

Car d'un quart-temps à l'autre, d'un match à l'autre, on ne sait pas qui va prendre le jeu à son compte. Mais c'est une façon amusante de jouer. Il faut simplement adopter une philosophie simple : 'Il faut gagner ce match'. Et après, on se fiche des apparences", a ainsi résumé Stephen Curry pour ESPN.

Un bel état d'esprit. Avec l'armada assemblée par la Team USA, les responsabilités sont partagées. Et certaines stars NBA doivent apprendre à se contenter d'un rôle moins important pour parvenir à viser l'or.

Stephen Curry sur sa panne d’adresse aux J.O. : « je ne suis pas inquiet »