Stephen Curry, un Warrior pour la vie mais…

Après le départ de Klay Thompson cet été, des questions se sont posées sur le projet des Golden State Warriors. Mais rapidement, la franchise californienne a diffusé un message "rassurant" : la volonté reste d'être compétitif autour de Stephen Curry.

Si les Californiens ont accepté de laisser filer Thompson, il n'est pas question d'appliquer la même décision à Curry. Sur cette intersaison, le meneur a d'ailleurs prolongé pour une année supplémentaire et 62,6 millions de dollars.

Le vétéran de 36 ans se retrouve désormais sous contrat jusqu'en 2027. Et s'il se considère comme un Warrior "pour la vie", Curry a aussi affiché ses ambitions sportives.

"J'ai toujours eu et j'ai toujours pour objectif d'être un Warrior pour la vie et de rester compétitif tout au long de ce processus. Je suis très confiant par rapport au fait qu'il est possible d'être ici et de faire partie d'une équipe gagnante.

Jusqu'à preuve du contraire, j'avance de cette manière", a ainsi commenté Stephen Curry pour The Athletic.

Véritable compétiteur, Stephen Curry refuse de se contenter du minimum pour la fin de sa carrière. Et les Warriors, pour éviter une fin amère avec l'une de ses légendes, vont devoir construire un projet compétitif.

Stephen Curry va nous soûler longtemps avec ça ?? Avec son regard de sadique, là, en plus…