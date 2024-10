Stephen Curry touché à la cheville et sans doute absent plusieurs matches

Sale soirée pour les Golden State Warriors qui ont perdu Stephen Curry en plus de s’incliner contre les Los Angeles Clippers.

Stephen Curry et les cheville, ça fait toujours flipper. Alors dès que la superstar se tord le pied, toute une franchise retient son souffle. C’est malheureusement arrivé deux fois la nuit dernière. Le quadruple champion NBA s’est d’abord fait une entorse en fin de troisième quart-temps, quittant immédiatement le terrain pour se faire examiner par le préparateur physique des Golden State Warriors. Il a fini par revenir… pour finalement aggraver sa blessure et sortir pour de bon, cette fois-ci en étant aidé par ses coéquipiers.

Alors forcément, l’inquiétude est de mise. Steve Kerr parle d’une douleur modérée mais sait déjà qu’il va devoir composer sans son meilleur joueur dans les prochains jours. Cependant, il avoue être à l’aise avec cette idée en raison de la profondeur de son effectif. En effet, les Californiens ont onze à douze joueurs capables de contribuer régulièrement dans leur rotation.

La blessure de Stephen Curry devrait libérer des minutes pour les jeunes arrières Brandin Podziemski et Moses Moody et/ou pour le vétéran De’Anthony Melton. Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga pourraient assumer un rôle un peu plus important en attaque, tout comme Buddy Hield.