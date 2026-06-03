Stephon Castle avoue qu’il essaye parfois d’abuser les arbitres

Interrogé sur les joueurs qui « vendent » les fautes, Stephon Castle a reconnu qu'il lui arrivait lui aussi de chercher à obtenir des coups de sifflet favorables.

Même à 21 ans, Stephon Castle connaît déjà quelques ficelles du métier. Présent au Media Day des Finales NBA, le rookie des Spurs a surpris en répondant avec une franchise désarmante à une question sur les joueurs qui exagèrent parfois les contacts pour obtenir des fautes.

Alors qu'on lui demandait s'il faisait partie de ces joueurs qui refusent de "vendre" les coups de sifflet, Castle a préféré jouer cartes sur table.

« Je ne sais pas vraiment comment répondre à ça. Parce que moi aussi, parfois, je vends les fautes, je ne vais pas mentir. »

Un aveu plutôt rare dans une NBA où les questions liées au flopping et à l'influence exercée sur l'arbitrage restent souvent taboues. Le sophomore a toutefois expliqué que cette approche avait ses limites, notamment lorsque l'intensité monte en playoffs.

« Surtout en playoffs, si c'est trop évident, les arbitres ne vont pas vous aider. Ils vont laisser gagner la meilleure équipe. »

Pour Castle, l'essentiel est surtout de s'adapter à la manière dont les arbitres dirigent chaque rencontre. Le jeune meneur explique également qu'il échange régulièrement avec eux pendant les matches et qu'il préfère ne pas ressasser les décisions qui ne vont pas dans son sens.

« La plupart du temps, ils ont raison. Il faut avoir la mémoire courte. »

Une réponse pleine de maturité de la part du jeune Texan, qui montre qu'il a déjà compris une réalité bien connue de la NBA : savoir provoquer le contact et obtenir des fautes fait partie du jeu. À condition de ne pas en faire trop.