Summer League : Castle séduisant et des belles perfs françaises !

Choc au sommet entre les prospects stars sortis de la fac d'UConn. Les champions universitaires et ex-coéquipiers Stephon Castle, le quatrième choix de draft des Spurs, et Donovan Clingan, septième pick des Blazers, se retrouvaient pour une affiche de la Summer League. San Antonio l'a emporté (83-77) avec 22 points, 5 rebonds et 4 passes de son rookie. Son homologue de Portland a capté 13 rebonds et bloqué 5 tirs mais il a été très maladroit en attaque (1 sur 8 aux tirs). Des représentants de l'Hexagone étaient eux aussi opposés : Sidy Cissokho a noirci la feuille (8 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions), tout comme Rayane Rupert (13 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions). Deux belles performances !

Un autre duel entre Français - ils sont nombreux sur les parquets de Las Vegas - lors du match opposant Charlotte et New York. Les Hornets de Tidjane Salaun l'ont emporté contre les Knicks de Pacôme Dadiet (94-90). Ce dernier était titulaire et il a fini avec 5 points, 5 rebonds et 2 passes en 29 minutes. Il lui a manqué de la réussite (2 sur 8). Même constat pour Salaun, tout de même un peu plus en vue. Le sixième choix de la draft a raté ses 3 tentatives derrière l'arc mais il a inscrit 8 points en y ajoutant 7 rebonds en seulement 14 minutes. La franchise de Caroline du Nord l'a emporté sous l'impulsion des 23 points de Brandon Miller et des 24 points de Nick Smith.

Les Mavericks de Melvin Ajinça (13 points, 5 rebonds) ont perdu sur le fil contre le Jazz, vainqueur à la dernière seconde sur un lancer-franc de Kenneth Lofton Jr (90-89). Cody Williams, dixième choix de la draft, a fait bonne impression en inscrivant 21 points en plus de ses 4 passes décisives.

Les deux derniers choix de draft du Heat se sont illustrés lors de la victoire contre les Celtics. Jaime Jaquez Jr, déjà bien trop fort pour la Summer League, a marqué 29 points en ajoutant aussi 11 rebonds et 5 passes. Une démonstration avec le rookie Kel'el Ware bien en jambes pour l'épauler du haut de ses 17 points et 3 contres. le Français Killian Tillie a cumulé 4 points et 5 rebonds en 11 minutes pour Boston.

Le cinquième choix de la draft Ron Holland a inscrit 15 points la nuit dernière mais il a du mal à trouver la cible (5 sur 15) et ses Pistons se sont inclinés contre les Sixers. Les Raptors se sont eux baladés contre le Thunder (94-69) avec 18 points, 10 rebonds et 6 passes de Gradey Dick.