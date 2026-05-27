Stephon Castle n’a pas totalement caché sa frustration après la défaite des San Antonio Spurs face au Oklahoma City Thunder dans le Game 5 des finales de conférence Ouest.
Battus 127-115 et désormais menés 3-2 dans la série, les Spurs ont souffert face à l’intensité défensive du Thunder. Et après la rencontre, Castle a glissé une remarque assez claire sur l’arbitrage.
Interrogé sur la défense très physique d’OKC, le rookie de San Antonio a expliqué que son équipe n’avait pas le droit au même traitement.
« Essayer de jouer à travers ça, c’est compliqué », a déclaré Castle. « Je pense juste qu’avec leur manière de défendre, avec leur agressivité physique, nous n’avons pas toujours le même luxe pour pouvoir jouer aussi physique de l’autre côté. »
Une sortie qui risque d’alimenter encore un peu plus les débats autour de l’arbitrage dans cette série.
Le Thunder a notamment tenté 38 lancers-francs lors de ce Game 5, contre 32 pour San Antonio. À lui seul, Shai Gilgeous-Alexander a terminé avec 17 passages sur la ligne pour 16 réussites.
Malgré la défaite, Castle a encore été l’un des meilleurs joueurs texans avec 24 points. Mais les Spurs ont globalement souffert offensivement, terminant la rencontre à seulement 40,2 % au tir. Victor Wembanyama a lui aussi vécu une soirée compliquée avec 20 points mais un faible 4 sur 15 au tir.
San Antonio devra désormais absolument s’imposer lors du Game 6 à domicile pour éviter l’élimination et arracher un match décisif.