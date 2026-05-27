Après la défaite face au Thunder, Stephon Castle a laissé entendre que les Spurs ne bénéficiaient pas du même traitement arbitral qu’OKC.

Stephon Castle n’a pas totalement caché sa frustration après la défaite des San Antonio Spurs face au Oklahoma City Thunder dans le Game 5 des finales de conférence Ouest.

Battus 127-115 et désormais menés 3-2 dans la série, les Spurs ont souffert face à l’intensité défensive du Thunder. Et après la rencontre, Castle a glissé une remarque assez claire sur l’arbitrage.

Interrogé sur la défense très physique d’OKC, le rookie de San Antonio a expliqué que son équipe n’avait pas le droit au même traitement.

« Essayer de jouer à travers ça, c’est compliqué », a déclaré Castle. « Je pense juste qu’avec leur manière de défendre, avec leur agressivité physique, nous n’avons pas toujours le même luxe pour pouvoir jouer aussi physique de l’autre côté. »

Une sortie qui risque d’alimenter encore un peu plus les débats autour de l’arbitrage dans cette série.

Le Thunder a notamment tenté 38 lancers-francs lors de ce Game 5, contre 32 pour San Antonio. À lui seul, Shai Gilgeous-Alexander a terminé avec 17 passages sur la ligne pour 16 réussites.

Malgré la défaite, Castle a encore été l’un des meilleurs joueurs texans avec 24 points. Mais les Spurs ont globalement souffert offensivement, terminant la rencontre à seulement 40,2 % au tir. Victor Wembanyama a lui aussi vécu une soirée compliquée avec 20 points mais un faible 4 sur 15 au tir.

San Antonio devra désormais absolument s’imposer lors du Game 6 à domicile pour éviter l’élimination et arracher un match décisif.