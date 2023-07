Steve Kerr, son aveu sur son échec aux Warriors l’an dernier

La saison 2022-2023 des Golden State Warriors a été particulièrement agitée. Minée par des problèmes en interne, la franchise californienne n'a jamais réussi à trouver son rythme de croisière. Avec finalement une élimination en demi-finale de la Conférence Ouest face aux Los Angeles Lakers pour les hommes de Steve Kerr.

Sur les dernières semaines, les révélations ont été nombreuses sur les dysfonctionnements de ce groupe. Outre l'affaire Jordan Poole / Draymond Green, le vestiaire des Dubs a connu des remous avec une véritable fracture générationnelle.

Et de son côté, le coach Kerr a d'ailleurs assumé ses responsabilités dans cet échec.

"Je dois dire que j'ai le sentiment d'avoir échoué l'an dernier pour rassembler ce groupe. J'ai pris énormément de temps cet été pour réfléchir à l'an dernier. Par rapport aux choses que j'aurais pu faire différemment.

Je crois réellement que les défaites vous forcent à faire un bilan. Et je me sens donc impatient de revenir la saison prochaine avec une concentration renouvelée et une nouvelle énergie au sein du groupe. Le renouveau doit venir de moi", a ainsi insisté Steve Kerr pour The Mercury News.

Et à ce niveau, Steve Kerr risque d'avoir du boulot. Avec l'intégration de Chris Paul, mais aussi des liens à créer entre les cadres et certains jeunes comme Jonathan Kuminga. Un joli défi en perspective.

Le Big Three des Warriors et Steve Kerr, les mots forts du patron