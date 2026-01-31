Cade Cunningham comparé à deux superstars

Les Golden State Warriors ont souffert contre les Detroit Pistons. Déjà privés de Jimmy Butler, ils ont perdu Stephen Curry en cours de jeu et ils ont fini par s’incliner contre la meilleure équipe de la Conférence Est (124-131). Les Californiens sont tombés sur un grand Cade Cunningham, auteur de 29 points à 11 sur 19 aux tirs tout en distribuant 11 passes décisives. Ça valait bien les compliments de Steve Kerr.

« Il est incroyable. Il me rappelle James Harden et Luka Doncic. Un mec qui est une attaque à lui tout seul, où tout passe par lui. C’est un excellent joueur qui est vraiment en train de passer un cap », confiait le coach des Warriors au sujet du bourreau de ses hommes.

Luka Doncic étant lui-même comparé à James Harden, il est logique que Cade Cunningham rappelle les deux maestros. Il y a effectivement quelque chose : un meneur de grande taille, avec un bon gabarit, qui contrôle quasiment intégralement le jeu offensif de son équipe et excelle sur pick-and-roll en alternant points et passes décisives. Un profil qui a ses forces mais aussi ses faiblesses. On peut se demander notamment comment les Pistons vont marquer des points si Cade Cunningham venait à être muselé, ou couper de ses coéquipiers, sur certains matches de playoffs. La bonne nouvelle, c’est que la franchise du Michigan sait aussi gagner sans lui. Mais le contexte de la saison régulière est différent.

Harden, comme Doncic, n’ont pas encore su mener une franchise au titre. Le nouveau meneur américain de grand talent en sera-t-il capable ?