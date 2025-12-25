L'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr s'est montré lucide sur la fin de la dynastie de son équipe.

Les Golden State Warriors réalisent un début de saison globalement moyen. Après un bon départ, les hommes de Steve Kerr sont clairement rentrés dans le rang : 15 victoires pour 15 défaites pour une 8ème place à l'Ouest. Des résultats qui ont d'ailleurs suscité des tensions entre le coach des Dubs et Draymond Green.

Car en plus de réaliser son mea culpa, l'entraîneur des Warriors a fait le lien entre le déclin de son équipe et cet accrochage verbal. Alors que les Dubs ont été habitués à accumuler les succès, ils doivent désormais accepter une nouvelle réalité : ils ne sont plus aussi forts.

Et de son côté, Kerr se montre lucide sur cette situation.

"En tant qu'équipe, en tant qu'organisation, le plus important pour moi est que les gars reconnaissent qu'il y a de la beauté dans la difficulté. Il y a de la beauté dans ce que nous essayons d'accomplir en ce moment.

Nous ne sommes plus les Warriors de 2017 qui dominaient la ligue. Nous sommes une dynastie en déclin. Et nous le savons. Tout le monde le sait. Ce qui nous incombe donc, c'est de nous demander : 'comment allons-nous nous comporter soir après soir ? À quel point sommes-nous soudés ? Et pouvons-nous nous donner une nouvelle chance ?'

C'est ce que nous avons fait l'année dernière. J'étais vraiment fier de l'équipe l'année dernière. Nous nous sommes donné une chance, et c'est toujours notre objectif. Nous savons où nous en sommes. Et nous devons savoir qui nous sommes.

Nous devons également savoir ce qui est possible. Et nous devons être fiers de nos efforts, car cela fait partie de la vie", a expliqué Steve Kerr face à la presse.

Reste désormais à savoir si cette version des Warriors peut réellement "se donner une chance" de rivaliser avec les meilleures équipes de la Ligue.

Pourquoi les Warriors n’y arrivent plus ?