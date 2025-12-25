L'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a pris la responsabilité de l'accrochage avec son intérieur Draymond Green.

La victoire des Golden State Warriors, face au Orlando Magic (120-97) lundi, a été marquée par l'altercation entre Steve Kerr et Draymond Green. A l'occasion d'un temps mort animé dans le troisième quart-temps, l'entraîneur et l'intérieur ont eu un accrochage verbal en public.

Frustré, le joueur de 35 ans a même quitté le parquet pour s'isoler dans les vestiaires. Avant de revenir sur le banc, sans jouer, dans le quatrième quart-temps. Présent en conférence de presse mercredi, le coach californien a pris la responsabilité de cette embrouille.

Surtout, Kerr a assuré que les deux hommes avaient pris le temps de régler cette histoire.

"Lundi, ce n'était pas mon moment le plus glorieux, j'aurais dû garder mon calme. Je regrette donc mes actes lors de cet échange. J'ai présenté mes excuses auprès de Draymond. Il a présenté ses excuses envers moi. Nous avons tous les deux présenté nos excuses à l'équipe.

Ces choses-là arrivent, surtout quand on a affaire à deux personnes incroyablement compétitives comme Dray et moi. Donc, au cours des 12 années que nous avons passées ensemble, cela s'est produit à plusieurs reprises, et je n'en suis pas fier.

Nous sommes bien plus semblables que les gens peuvent le penser. Donc oui, ce n'est pas inhabituel. Je dirais que cela ne s'est pas produit depuis quelques années, une telle explosion, mais au cours de nos 12 années passées ensemble, ce n'est pas la première fois.

Et nous avons toujours, toujours trouvé un moyen non seulement de rebondir, mais aussi de progresser grâce à cela. Nous avons eu une excellente conversation. Je tiens beaucoup à Draymond, et notre relation est donc comme celle d'une famille. Et comme dans une famille, il y a des hauts et des bas", a ainsi relativisé Steve Kerr.

Sans surprise, Steve Kerr et Draymond Green se sont déjà rabibochés. Et désormais, ils vont essayer d'oublier cette histoire en lançant véritablement la saison de Golden State (15-15).

