Draymond Green et Steve Kerr, ça a chauffé…

Draymond Green est rentré au vestiaire après une prise de bec avec Steve Kerr lors d'un temps mort. Les Warriors s'en sont servi comme déclic.

Ce n'est pas la première fois que Steve Kerr et Draymond Green s'embrouillent. Leur histoire dure depuis 10 ans et ils se sont toujours rabibochés. En revanche, c'est probablement la première fois que la prise de bec se fait en public et conduit à un retour au vestiaire du taulier des Warriors... Cette nuit, lors de la réception d'Orlando, on a ainsi pu voir le ton monter entre les deux hommes lors d'un temps mort.

A aucun moment il n'a semblé qu'il pourrait y avoir plus que des mots et des invectives, mais l'échange a été suffisamment intense pour que l'intérieur de 35 ans s'éloigne du rassemblement de son équipe et quitte le parquet. Draymond Green n'est revenu sur le banc que dans le 4e quart-temps après ça et s'est contenté de 18 minutes de jeu pour la soirée.

Il a pu voir ses camarades s'imposer nettement contre le Magic. Sa mise à l'écart a en tout cas indirectement porté ses fruits, puisque c'est après ça que Golden State s'est mis à jouer et a creusé l'écart.

Steve Kerr a précisé après la rencontre que c'est bien Draymond Green qui a choisi de rentrer au vestiaire et que sa décision a condamné de facto ses chances de jouer à nouveau dans cette partie...