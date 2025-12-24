Draymond Green, la raison de sa frustration aux Warriors révélée

Draymond Green traverse une période compliquée aux Golden State Warriors. Marc J. Spears a révélé la raison de sa frustration.

La frustration de Draymond Green au sein des Golden State Warriors s’explique en grande partie par son rôle défensif. Selon Marc J. Spears, le vétéran vit mal le fait de devoir affronter, soir après soir, des intérieurs beaucoup plus lourds que lui.

Une tension révélatrice avec Steve Kerr

Cette révélation intervient après un échange tendu devenu viral entre Draymond Green et son entraîneur Steve Kerr. Sur le plateau de NBA Today, Marc J. Spears a apporté un éclairage supplémentaire sur l’état d’esprit de l’intérieur des Warriors.

« J’entends aussi que Draymond est un peu frustré de devoir défendre des pivots, des joueurs qui font 20 à 25 kilos de plus que lui quasiment chaque soir », a expliqué Spears.

Un rôle qui pèse sur la durée

Depuis plusieurs saisons, Steve Kerr utilise régulièrement Draymond Green comme pivot en small ball, un choix tactique qui a largement contribué aux succès passés de Golden State. Mais aujourd’hui, à la mi-trentaine, le quadruple All-Star continue d’assumer une charge physique importante face aux intérieurs adverses.

Cette situation est accentuée par la composition actuelle de l’effectif. Les Warriors disposent de plusieurs profils au poste de pivot, mais seul Quinten Post s’est installé durablement dans la rotation. Al Horford a déjà connu plusieurs périodes d’indisponibilité depuis son arrivée l’été dernier, tandis que Trayce Jackson-Davis est surtout utilisé comme solution de secours en bout de banc.

Une question stratégique avant la deadline

À l’approche de la trade deadline du 5 février, cette frustration pourrait pousser Golden State à ajuster son effectif. L’idée serait de trouver un intérieur capable de soulager Draymond Green défensivement et de réduire l’usure accumulée par l’un des piliers de la dynastie des Warriors.

Dans un contexte où la fenêtre de titre se réduit, la gestion du rôle de Draymond Green apparaît comme un dossier clé pour la suite de la saison.