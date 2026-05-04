Steve Kerr entre Golden State… et ESPN ?

Steve Kerr est courtisé par le média ESPN, mais les Golden State Warriors restent confiants pour le prolonger.

L’avenir de Steve Kerr reste incertain après la fin de saison des Golden State Warriors.

En fin de contrat, le coach pourrait soit prolonger l’aventure en Californie… soit changer totalement de cap.

Selon Marc Stein, ESPN multiplie les efforts pour attirer Kerr.

Le média américain tenterait activement de le convaincre de revenir à un rôle de consultant, un poste qu’il a déjà occupé par le passé après sa carrière de joueur.

Malgré cet intérêt extérieur, les Golden State Warriors restent optimistes. Il y a une semaine, le proprio Joe Lacob et le GM Mike Dunleavy Jr. ont rencontré Kerr pour une réunion décrite comme productive.

Depuis cette réunion, ceux qui en interne voyaient la fin de l’aventure commune pensent désormais qu’il y a une « possibilité raisonnable » qu’il reviendra, comme le relayait Monte Poole de NBC.

Le choix de Steve Kerr ne sera pas anodin. Après plus d’une décennie à la tête des Warriors, il se retrouve à un moment charnière, entre continuité et nouveau projet.

Depuis son arrivée en 2014, Steve Kerr a transformé les Golden State Warriors en dynastie, avec plusieurs titres NBA et une saison régulière record à 73 victoires.

Il reste évidemment associé à l’ère Stephen Curry, figure centrale du projet. A tel point qu’on a du mal à l’imaginer ailleurs. Et que seules deux possibilités paraissent s’offrir à lui.

Rester à Golden State, c’est prolonger une histoire déjà riche. Rejoindre ESPN, ce serait revenir à un rôle médiatique… et tourner une page majeure de sa carrière.

Steve Kerr se demande s’il ne faut pas supprimer la ligne à trois points