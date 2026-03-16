Steve Kerr insiste pour changer une règle, Josh Hart n’y croit pas

Il le répètera jusqu’à ce que la NBA se décide à bouger : Steve Kerr tient absolument à réduire le nombre de matches par saison.

Avec ses Golden State Warriors complètement décimés par les blessures, on comprend pourquoi Steve Kerr fait de la lutte pour réduire le nombre de matches NBA l’une de ses priorités. Il l’a déjà dit, et il le répète, ça n’a pas de sens de continuer à disputer 82 rencontres par saison régulière.

« J’aimerai que les actionnaires aient une vraie discussion à propos de la durée d’une saison NBA. Je suis bien conscient que moins de matches correspondraient à moins de revenus, donc tout le monde aurait une plus petite part du gâteau. Je suis prêt à le faire parce que je pense que la qualité de notre produit est plus important. Je le pense vraiment », confie le coach, qui met aussi en avant les études qui montrent les distances parcourues par les joueurs aujourd’hui en les comparant aux valeurs d’il y a 20 ou 30 ans. Non seulement ils courent plus, mais en plus ils le font à une vitesse plus élevée. Un rythme bien plus intense qu’il lie aux blessures en hausse, notamment celles des tissus mous.

Steve Kerr milite pour une saison raccourcie

Steve Kerr avait récemment poussé pour une saison raccourcie de 10 matches. Soit un peu plus de 10% de moins et probablement une perte financière du même ordre. Et rien que pour ça, Josh Hart, adversaire du soir des Warriors avec les New York Knicks, estime que ça ne passera pas. « Est-ce que je pense que cela peut être bénéfique pour la qualité du produit ? Oui. Est-ce que ça va arriver ? Probablement pas parce que tout le monde est guidé par l’argent. J’ai l’impression que tout le monde fait passer l’argent avant tout le reste. »

L’ironie, c’est qu’un produit de meilleure qualité est, normalement, plus regardable et donc… plus cher.