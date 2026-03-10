Steve Kerr milite pour une saison raccourcie

Il n’est pas le premier et il ne sera pas le dernier. Steve Kerr s’est essayé à relancer le débat sur le nombre de matches disputés en NBA chaque saison en marge de la rencontre entre les Golden State Warriors et le Utah Jazz. Pour le coach californien, c’est évident : 82, c’est trop.

« Je sais que ce ne sera pas un avis populaire auprès des instances de la ligue mais je vais continuer à le dire : on doit jouer moins de matches. On doit enlever 10 matches du calendrier. Je pense que ce serait bénéfique pour le championnat. Je comprends le problème, je sais qu’il faudrait que tout le monde accepte puisque ce serait synonyme de moins de revenus. Le jeu moderne avec ce rythme et ces espaces, je pense que ce serait beaucoup plus compétitif si l’on jouait moins de matches. »

Un produit peut devenir meilleur par soustraction. La NBA regrette parfois des audiences en baisse et un public qui regarde moins les matches. Mais ceux-ci seraient plus intéressants et d’une qualité supérieure s’il y avait moins de blessés et plus d’enjeux. Après, comme le souligne Steve Kerr, l’enjeu est financier. Moins de rencontres équivaut en théorie à moins de revenus issus des droits TV. Mais la ligue pourrait sans doute trouver d’autres sources pour compenser. Et encore, ce n’est pas comme si elle devait absolument accroître constamment ses bénéfices. Les franchise se vendent à des prix records et les salaires ne font qu’augmenter. Le business se porte bien. Autant tout faire pour que le terrain suive.

Pour les statistiques, c’est une évolution comme une autre. Les records des années 70 ou 80 ou même 60 correspondent de toute façon à des situations complètement différentes, des règles différentes, etc. Aujourd’hui, le rythme est tellement intense que toutes les métriques tendent à montrer que les joueurs parcourent plus de kilomètres à une vitesse plus élevée, etc. D’où ce besoin potentiel de réduire le nombre de matches pour éviter les nombreuses blessures au mollet par exemple.