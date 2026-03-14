Hécatombe aux Warriors : 4 blessés de plus !

Déjà sensiblement diminués par les blessures de Stephen Curry (et de Jimmy Butler), les Golden State Warriors ont perdu 4 de leurs membres dans la soirée d’hier.

Un vendredi 13 bien poissard pour les Golden State Warriors. La réception des Minnesota Timberwolves a mal tourné hier soir. Pas seulement parce que les Californiens ont pris un éclat et comptaient déjà 25 points d’écart en première mi-temps (ils se sont rebiffés au retour des vestiaires) mais surtout parce que les joueurs sont tombés comme des mouches les uns après les autres.

D’abord Draymond Green, avant même le coup d’envoi. L’intérieur emblématique des Dubs souffrait du dos et il a renoncé 30 minutes avant l’entre-deux face à Rudy Gobert et ses partenaires. Trois joueurs se sont ensuite blessés au cours de la rencontre. Al Horford est sorti au bout de 5 minutes en raison d’une douleur au mollet. Seth Curry s’est fait mal aux adducteurs dans le second quart-temps et enfin entorse de la cheville pour Quinten Post. Sacrée hécatombe.

Ça fait beaucoup (trop) pour une formation déjà privée de Stephen Curry et bien évidemment de Jimmy Butler. Curry a manqué hier son 16eme match consécutif en raison d’un pépin au genou. Il n’a pas encore repris l’entraînement collectif et sera réévalué d’ici environ une semaine. Butler est out pour la saison après s’être déchiré les ligaments croisés du genou.

Les Warriors ont perdu 11 des 16 rencontres disputées sans leur superstar et ils continuent de dégringoler au classement. Neuvièmes, ils sont sous la menace des Portland Trail Blazers. Green devrait rapidement revenir à la compétition mais Horford devrait lui manquer quelques matches, comme l'expliquait Steve Kerr après la défaite contre Minnesota. Vu qu'il s'agit du mollet, la franchise ne prendra aucun risque avec son pivot vétéran. Les statuts de Seth Curry et Quinten Post n’ont pas encore été déterminés pour les prochains jours.

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