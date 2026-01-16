Ce joueur star que Steve Kerr voulait drafter à la place de Jonathan Kuminga

Dans sa manière de traiter Jonathan Kuminga, Steve Kerr donne parfois le sentiment qu’il n’a jamais voulu de lui. Et ce n’est peut-être pas qu’une impression. Selon Sam Amick de The Athletic, le coach penchait en faveur d’un autre joueur le soir de la draft 2021. Pour resituer le contexte, Golden State disposait alors du septième choix et avait l’opportunité d’ajouter un autre jeune prometteur à son noyau dur dynastique (Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green) après avoir pioché James Wiseman en deux un an auparavant.

Une situation qui a entraîné des divisions au sein de la franchise. Déjà entre ceux qui voulaient absolument rester compétitifs en se séparant par exemple des tours de draft pour renforcer l’escouade autour de Curry et compagnie et ceux qui préféraient miser sur le futur, quitte à ne plus jouer la gagne. Mais une fois la stratégie décidée, la sélection en elle-même présentait un sacré casse-tête. Et là encore, les membres de l’organisation avaient une perception différente du meilleur joueur disponible avec le septième choix en 2021. Les Warriors ont finalement retenu Kuminga. L’ironie, c’est qu’ils ont tout de même décroché un titre un peu inattendu quelques mois plus tard, en juin 2022.

Jonathan Kuminga demande officiellement son trade

Un temps présenté comme un potentiel All-Star, le Congolais n’est même plus utilisé par son coach et il vient d’enchaîner 14 « Did Not Play » consécutifs. Son dernier match remonte au 18 décembre et le joueur aurait même demandé son transfert. L’ultime épisode d’une séparation rendue inévitable après une relation pour le moins délicate avec son coach et ses dirigeants. L'ailier de 23 ans avait prolongé 48 millions sur deux ans (deuxième saison en option, à la faveur de l'équipe) à la fin du dernier été, mais surtout faute d'offres vraiment intéressantes venant d'ailleurs. Son profil séduit tout de même plusieurs franchises qui serait prête à essayer de le relancer.

Pour en revenir à Kerr et à la draft, Amick révèle donc que ce dernier voulait prendre Franz Wagner en 2021. L’Allemand sortait alors de l’université de Michigan après avoir notamment joué à l’Alba Berlin. Mais certains membres du front office ont voulu miser sur les qualités athlétiques et le potentiel futur pour anticiper l’après Curry. Une prise de position qui a tellement mal vieilli : Wagner, retenu juste près en 8 par Orlando, est plus proche du niveau All-Star que ce que Jonathan Kuminga ne l’a jamais été et Curry fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde à bientôt 38 ans. Après, avec des si…