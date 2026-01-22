Steve Kerr va-t-il quitter les Warriors à la fin de la saison ?

En fin de contrat, Steve Kerr n’a toujours pas signé une prolongation et il se murmure qu’il pourrait arrêter de coacher à l’issue de la saison.

Steve Kerr donne parfois l’impression d’être au bout du rouleau et de ne plus savoir quoi faire avec son effectif. Il change constamment ses rotations, placardise certains joueurs pendant un mois, etc. Il reste tout de même l’un des meilleurs coaches de la ligue, ou au moins l’un des plus victorieux. Sauf que les longues saisons pèsent sur les organismes, et pas seulement ceux des athlètes. Est-ce que l’entraîneur aux quatre bagues (neuf en comptant celles amassées pendant sa carrière de joueur) sera tenté par une période de repos ?

C’est visiblement ce que se demandent certains de ses assistants. Selon The Ringer, ces derniers auraient déjà abordé le futur comme si Steve Kerr ne coachait plus les Warriors la saison prochaine. Et ils seraient donc en quête de nouveaux jobs aux quatre coins de la NBA. L’un de ses assistants de longue date, Chris DeMarco, a d’ailleurs accepté un poste à la tête du New York Liberty en WNBA.

Si Kerr venait à partir, on pourrait se demander quel impact ça aurait sur les cadres de Golden State et notamment Stephen Curry. Le meneur de bientôt 38 ans sent probablement que ses chances d’être compétitif avec les Warriors s’amincissent sérieusement, surtout après la blessure de Jimmy Butler. Steve Kerr sera-t-il le premier domino à tomber avant l’éclatement des membres de la dynastie ?