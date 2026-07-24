Steve Kerr va faire une exception pour le nouveau rookie des Warriors

Alors que le coach des Golden State Warriors mise rarement sur les jeunes joueurs, Yaxel Lendeborg devrait être titulaire cette saison.

Les temps changent. Si les Golden State Warriors ont pu compter sur plusieurs jeunes joueurs au potentiel intrigant ces dernières saisons, comme James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Jordan Poole ou encore Brandin Podziemski, Steve Kerr leur a rarement donné leur chance d’entrée. Ça pourrait être différent avec Yaxel Lendeborg.

Le joueur récupéré avec le onzième choix de la draft, qui vient récemment d’être élu MVP de la Summer League en menant la franchise californienne au sacre estival quelques mois après avoir gagné le titre universitaire avec Michigan, devrait être dans le cinq majeur cette saison.

« J’ai parlé avec lui de ses premières conversations avec Steve Kerr et il m’a dit que Steve n’avait pas pour habitude de faire jouer des rookies mais que lui ce serait différent. Le coach lui a déjà dit qu’il sera dans le cinq », soulignait Anthony Slater, insider qui suit les Warriors au quotidien.

Il faut dire que Yaxel Lendeborg n’est pas un rookie comme les autres. Il va avoir 24 ans au moment du coup d’envoi de la saison. Il est plus vieux que Victor Wembanyama. Son profil colle aussi plutôt bien aux autres joueurs déjà installés dans le groupe de départ. Ailier complet, il peut apporter du liant entre Stephen Curry et Kristaps Porzingis. A lui de prouver que les Warriors ont raison de lui faire confiance.

Par contre, si LeBron James choisit Golden State... il sera probablement rétrogradé sur le banc.

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