Yaxel Lendeborg renverse Memphis, les Warriors champions de la Summer League

Portés par Yaxel Lendeborg, leur 1er tour de Draft, les Warriors ont dominé le Memphis de Cameron Boozer en finale de la NBA Summer League de Las Vegas.

Les Golden State Warriors sont les champions de la Summer League 2026. Menés de dix points avant le dernier quart-temps, ils ont renversé les Memphis Grizzlies dans le money-time pour s’imposer 94-90 Yaxel Lendeborg a pris le contrôle de la rencontre dans les dernières minutes et remporté son duel avec Cameron Boozer.

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Yaxel Lendeborg prend feu au meilleur moment

Yaxel Lendeborg n’a pas seulement été le meilleur joueur des Warriors sur l’ensemble de la finale. Le onzième choix de la dernière Draft a surtout été décisif lorsque Golden State avait le plus besoin de lui.

L’intérieur a terminé avec 21 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en seulement 23 minutes. Il a inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, dont 7 consécutifs dans le money-time pour faire basculer la rencontre.

Lendeborg a d’abord réussi un panier à trois points pour placer les Warriors devant, avant d’enchaîner avec un tir à mi-distance. Golden State, qui accusait encore un retard de dix points au début de la dernière période, venait de reprendre les commandes.

Une séquence qui lui a permis d’être désigné MVP de la finale. Une récompense logique pour un joueur qui aura confirmé tout au long de l’été sa polyvalence, son activité défensive et sa capacité à contribuer sans avoir constamment besoin du ballon.

Un dernier quart-temps complètement renversant

Memphis semblait pourtant avoir pris le contrôle de la rencontre. À égalité à la pause, les Grizzlies ont remporté le troisième quart-temps et abordé les douze dernières minutes avec une avance de 78 à 66.

Cameron Boozer avait alors inscrit 10 points dans la période, dont un panier primé juste avant le buzzer. Mais les Warriors ont complètement inversé la dynamique en remportant le dernier quart-temps 28 à 14.

Golden State a notamment dominé la bataille du rebond, 50 à 40, ainsi que les points inscrits dans la raquette, 52 à 40. L’agressivité et l’activité de Lendeborg ont été déterminantes, mais les Warriors ont également trouvé un héros inattendu en sortie de banc.

Deivon Smith, l’autre héros des Warriors

Deivon Smith a réalisé un match énorme avec 21 points et 9 rebonds en sortie de banc. Le meneur a terminé à 9 sur 14 au tir et constamment apporté de l’énergie à Golden State.

Il a surtout réussi deux lancers francs essentiels après un tir manqué de Cameron Boozer dans les dernières secondes. LJ Cryer, auteur de 15 points et 6 passes décisives, a ensuite définitivement sécurisé la victoire sur la ligne.

Will Richard a également contribué avec 13 points, 4 rebonds et 2 interceptions, tandis que Malevy Leons a ajouté 10 unités. Les Warriors ont ainsi trouvé suffisamment de solutions autour de Lendeborg pour résister à l’une des équipes les plus talentueuses de la compétition.

Cameron Boozer tout proche de renverser la finale

Cameron Boozer n’est pas passé loin d’endosser le rôle du héros. Le troisième choix de la Draft a terminé avec 19 points, 8 rebonds et 4 passes décisives.

Il a pris davantage de responsabilités après la pause et régulièrement montré sa capacité à lire le jeu, à créer depuis le poste haut et à sanctionner derrière l’arc. Mais son ultime tentative a manqué sa cible.

Alors que Memphis ne comptait plus qu’un point de retard, Boozer a obtenu une position ouverte à trois points à une douzaine de secondes de la fin. Son tir a rebondi sur le cercle, permettant à Golden State de récupérer le ballon et de conclure sur la ligne des lancers francs.

Cedric Coward a lui aussi inscrit 19 points, accompagnés de 6 rebonds et 4 passes décisives. Son panier à trois points à 1 minute 19 du terme avait ramené les Grizzlies à 91-90. Javon Small a ajouté 16 points en sortie de banc et Carson Cooper en a marqué 16 à 7 sur 8 au tir.

Les Warriors prennent leur revanche

Cette victoire possède une saveur particulière pour Golden State. Quelques jours plus tôt, Memphis avait largement dominé les Warriors, 106-85, lors de la phase préliminaire. Les Grizzlies avaient alors réussi 17 paniers à trois points et imposé leur puissance collective.

Les Warriors ont cette fois trouvé les réponses nécessaires, notamment en défense dans le dernier quart-temps. Lendeborg a également remporté la deuxième manche de son duel avec Boozer, après avoir déjà affiché 15 points et 9 rebonds lors de leur première confrontation à Las Vegas.

Golden State décroche ainsi le deuxième titre de Summer League de son histoire. Le premier remontait à 2013, à une époque où Draymond Green participait encore à la compétition.

Treize ans plus tard, un autre intérieur polyvalent a porté les Warriors vers le trophée. Il serait évidemment prématuré de tirer des conclusions définitives d’une Summer League, mais Yaxel Lendeborg n’aurait pas pu rêver d’une meilleure manière de conclure son premier été sous les couleurs de Golden State.