Steve Nash ne s’inquiète par pour Ben Simmons à Philadelphie

Les Brooklyn Nets vont défier les Philadelphia Sixers dans la nuit de jeudi à vendredi. Même indisponible, Ben Simmons sera bien présent sur le banc pour soutenir sa nouvelle équipe. Et forcément, avec son récent feuilleton, l'Australien risque de recevoir un accueil hostile de la part des fans.

Pour faire face à cette situation, les 76ers ont prévu de renforcer la sécurité afin d'éviter le moindre débordement. Et de son côté, l'entraîneur des Nets Steve Nash n'a aucune inquiétude pour son nouveau joueur.

"C'est génial. Il est dans notre équipe, il a besoin d'être avec ses coéquipiers et de se débarrasser un peu de toute cette histoire avec Philly. Peut-être que ça ne partira jamais, mais un retour pour la première fois, c'est toujours bien de s'en occuper et de passer à autre chose.

Je ne pense pas qu'il soit assez naïf pour croire qu'il ne va pas se faire huer. J'espère qu'il en profitera. C'est une partie du jeu qui me manque. La première fois que vous revenez dans une ville après un échange est toujours un peu différente et gênante.

Et évidemment il y a une histoire là, donc c'est comme ça, il ira bien. C'est un grand garçon et il est excité de rejoindre notre équipe et tout ça. Il veut être sur le banc avec ses coéquipiers", a ainsi soutenu Steve Nash pour ESPN.