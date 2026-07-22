Deux tops rookies dans le premier cinq de la Summer League

La Summer League s’est conclue par un titre des Golden State Warriors, vainqueurs des Memphis Grizzlies en finale à Las Vegas. Yaxel Lendeborg, déjà sacré quelques mois en arrière avec Michigan en NCAA, a été élu MVP et il figure donc très logiquement dans le meilleur cinq de la compétition. Avec d’autres rookies de sa promotion à ses côtés. Et non des moindres. Caleb Wilson et Cam Boozer ont eux aussi été retenus. Brayden Burries et Meleek Thomas complètent l’équipe type.

Wilson avait impressionné en postant 35 points dès ses débuts pour son premier match depuis sa fracture du poignet. L’intérieur des Chicago Bulls n’a pas autant cartonné par la suite mais il s’est montré très à son avantage sur les trois rencontres qu’il a disputé et il est déjà considéré comme le prospect le plus excitant de la franchise de l’Illinois depuis Derrick Rose.

Summer League : Débuts (quasiment) historiques pour Caleb Wilson !

Boozer n’a pas forcément claqué une performance XXL mais il a eu le mérite de contribuer sur chaque match, sans rater une seule rencontre, et en influant directement sur le succès de son équipe. Les Grizzlies se sont inclinés en finale mais le prospect formé à Duke a déjà montré qu’il pouvait être un winner et un super joueur de basket.

Thomas et Burries ont tous les deux été bons, voire parfois très bons mais on peut se demander si Egor Demin et Khaman Maluach n’auraient pas mérité encore davantage une place dans ce premier cinq. Les deux sophomores dominaient leur sujet. Ce n’est pas surprenant pour Demin, qui s’est déjà mis en valeur avec Brooklyn l’an dernier, mais les performances de Maluach sont particulièrement encourageantes. Sans doute que c’était plus vendeur pour la NBA de mettre des rookies dans le premier cinq majeur. Le Russe et le Soudanais composent le second en compagnie de Cedric Coward, Liam McNeeley et Zyon Pullin.