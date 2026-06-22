Les Suns verrouillent un autre meneur

L’intersaison a déjà débuté pour les franchises NBA, qui disposent de quelques jours pour prolonger leurs propres joueurs libres avant le coup d’envoi de la Free Agency le 1er juillet prochain. Les Phoenix Suns en ont profité pour conserver deux joueurs. D’abord Collin Gillespie, signé pour 48 millions sur quatre ans. Puis un autre meneur. Jordan Goodwin, qui s’est engagé avec le club de l’Arizona pour 19 millions sur trois saisons supplémentaires.

Une belle récompense pour le joueur de 27 ans, non drafté à sa sortie de l’université et passé par différentes équipes (Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies) avant de se faire une place aux Suns. Il évolue dans un registre complètement différent de celui de Gillespie. Goodwin n’a d’un meneur que la taille (1,90 m). C’est surtout un fort défenseur capable de se comporter presque comme un pivot en attaque, en posant des écrans ou en allant aux rebonds offensifs à la manière d’un Gary Payton II ou d’un Bruce Brown.

Son rating aux rebonds off était le quinzième meilleur en NBA la saison dernière et il a été devancé uniquement par des intérieurs. Jordan Goodwin tournait à 8,7 points et 4,9 rebonds de moyenne en 22 minutes, avec un encourageant 37% de réussite à trois-points.

L’idée pour les Suns était de garder un joueur qui s’est développé au contact de Jordan Ott. Le groupe de Phoenix est jeune et même si le plafond reste modéré, cette équipe peut au moins espérer rester compétitive après avoir disputé le premier tour des playoffs cette saison.

Phoenix verrouille Collin Gillespie, les meneurs de Villanova ont la cote