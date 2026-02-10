Suspendu à la fac, Moussa Diabaté avait déjà le sang chaud

Moussa Diabaté, qui risque une suspension pour son rôle dans la bagarre entre Charlotte et Detroit, ne se laissait déjà pas intimider à l'université.

Sauf surprise, Moussa Diabaté ne sortira pas indemne financièrement et sportivement de la bagarre de la nuit dernière entre les Hornets et les Pistons. Le Français risque moins gros qu'Isaiah Stewart, évidemment, mais il a tenté à plusieurs reprises de répondre à Jalen Duren, coupable de lui avoir mis la main au visage.

Auteur d'une superbe saison avec Charlotte, l'intérieur tricolore a toujours eu un tempérament bouillonnant sur le terrain. Ceux qui suivaient les Michigan Wolverines lorsqu'il y était s'en souviennent. Le Parisien avait notamment été suspendu pour un match après son implication dans une échauffourée entre son équipe et celle de Wisconsin.

Juwan Howard, son coach de l'époque, avait giflé un assistant de l'équipe adverse et Moussa Diabaté avait dû être retenu longuement par ses coéquipiers alors qu'il voulait aller en découdre avec des adversaires. Howard, lui, avait été écarté du banc jusqu'à la fin de la saison.

Cette saison, Moussa Diabaté tourne à plus de 8 points et 8 rebonds de moyenne avec les Hornets. Charlotte n'a perdu que deux matches lorsque le Français était dans le cinq de départ en compagnie de LaMelo Ball, Miles Bridges, Brandon Miller et Kon Knueppel.