Sweats, T-shirts, la tribu s’habille !

Il y a des moments où tout s’aligne. Les playoffs qui arrivent, l’énergie qui remonte, l’envie de partager encore plus… et puis cette petite idée qui traînait depuis un moment et qu’on a enfin décidé de concrétiser.

Cette semaine, on ouvre officiellement notre nouveau shop !

Ça faisait des années qu’on n’avait pas sorti de merch. Des années à vous lire, à échanger, à sentir cette envie de prolonger le lien au-delà des articles, des podcasts ou des mooks. Alors on a pris le temps. Le temps de faire les choses proprement, avec du sens. Et aujourd’hui, on est vraiment heureux de vous présenter cette nouvelle collection de sweats et de t-shirts pensée pour vous, pour la tribu, pour la communauté BasketSession / REVERSE.

Trois modèles pour lancer l’aventure. Trois façons de raconter ce qu’on est.

Il y a le CQFR, évidemment. "Ce qu’il fallait retenir", devenu presque un langage commun entre nous. Et le "Basketball Never Personal", clin d’œil assumé aux racines hip-hop, pour ceux qui savent. Ensuite, il y a "Hoop Culture – A Tribe Called Hoop", parce qu’au fond, tout part de là : une culture, une vibe, une appartenance. Et on n’allait pas lancer une collection sans un petit hommage à ce qui fait battre le cœur de REVERSE. “In Mooks We Trust”, c’est le modèle pensé pour celles et ceux qui aiment le basket imprimé, les beaux récits et les objets qu’on garde longtemps.

Derrière ces pièces, il y a plus qu’un simple délire textile. Il y a l'envie de resserrer encore un peu plus le lien avec vous. Parce que vous êtes nombreux à nous demander comment soutenir ce qu’on construit au quotidien. Il y avait déjà les mooks, le site, votre fidélité. Maintenant, il y a aussi ça.

Un prolongement naturel.

Et si on en croit certaines histoires (oui, on pense à cet auditeur qui aurait trouvé l’amour grâce à un mook) on se dit que ces sweats pourraient bien avoir des pouvoirs inattendus. On dit ça, on dit rien ;)

Bref, c’est du 100% nous, du 100% vous. Une boucle qui se referme et qui, on l’espère, ouvre surtout quelque chose de nouveau.











