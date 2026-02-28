Sylvain Francisco, le héros des Bleus en Hongrie !

Sylvain Francisco a permis la victoire de l'équipe de France en Hongrie (74-71) dans le cadre des qualifications pour le Mondial.

L'équipe de France a pu compter sur Sylvain Francisco pour éviter le piège ! En déplacement à Szombathely vendredi, les Bleus ont difficilement dominé la Hongrie (74-71) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Après une défaite face à la Finlande (76-83) en décembre dernier, les hommes de Frédéric Fauthoux ont été longtemps accrochés par de valeureux hongrois. Malgré l'absence de Nathan Reuvers, la Hongrie a profité de l'ambiance pour mener un véritable combat.

Zoltan Perl (21 points) et Zsombor Maronka (17 points) ont d'ailleurs rapidement sanctionné l'entame brouillonne des Tricolores. Heureusement, Amath M'Baye (13 points) puis Amine Noua (15 points) ont permis aux Français de réagir.

Pour autant, la France n'a pas vraiment gommé son vilain défaut : les ballons perdus. Et les Hongrois se sont engouffrés dans la brèche. Malgré un retard de 12 points, la Hongrie a recollé avec un très bon passage de Maronka.

Maladroit sur l'ensemble du match (7 ballons perdus), Francisco a mis tout le monde d'accord à 4,7 secondes du terme en décochant un tir à trois points ! Un succès important avant de recevoir la Hongrie dimanche au Mans.

