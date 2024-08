Team USA cartonne le Brésil, retrouvailles avec le Joker en vue

Enorme surprise, Team USA l'a emporté (122-87) très tranquillement contre le Brésil mardi soir. Après quelques matches au couteau dans ces quarts de finale, les spectateurs de la Bercy Arena ont eu droit à un match à sens unique, où les Etats-Unis ont pu faire jouer tout le monde et fourbir un peu leurs armes avant le choc des demi-finales contre la Serbie.

Rapidement, LeBron James (12 pts, 9 ast en 16 min) s'est mué en LePlaymaker, Devin Booker (18 pts à 5/7 à 3 pts) a rappelé qu'il était l'un des scoreurs naturels les plus doués de NBA et même Joel Embiid a mis de côté les huées pour réussir sa meilleure entame de partie du tournoi (14 pts, 7 rbds en 12 min) avant de rester tranquillement sur le banc. Anthony Edwards a profité de ses 20 minutes de jeu pour inscrire 17 points.

Vaillants pendant un quart-temps et demi où ils sont restés sous les 10 points d'écart, les Brésiliens ont pu compter sur un Bruno Caboclo impressionnant (30 pts à 13/20) et qui a vraiment fait un tournoi de haut niveau. Une fois les Américains lancés, il n'y avait évidemment plus rien à faire.

Team USA conserve donc son invincibilité, avant des retrouvailles avec Nikola Jokic et la Serbie, qui l'ont emporté en prolongation face à l'Australie.