On aura le droit à un remake de la finale de Tokyo en 2021 lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 : France - Team USA. Et pourtant, les Américains ont frôlé la correctionnelle avec un succès renversant face à la Serbie (95-91) en demi-finale ce jeudi.

Longtemps bousculés par des Serbes agressifs et adroits à longue distance, les Américains ont pu compter sur un Stephen Curry (36 points à 12/19 aux tirs) grandiose. Puis dans le money-time, Joel Embiid (19 points) et LeBron James (en triple-double avec 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives) ont également été essentiels pour remonter un retard de 13 points dans le dernier quart-temps.

Samedi en finale à 21h30, les Américains vont donc se dresser sur la route des Bleus, vainqueurs contre l’Allemagne (73-69) plus tôt dans la journée. Pour les Serbes, il va falloir digérer ce scénario cruel pour défier les Allemands dans le match pour le bronze.

Le show Curry, mais des Américains dominés !

Le début de match était marqué par le show Curry. Maladroit depuis le début du tournoi, le meneur américain connaissait un gros coup de chaud avec 14 points (à 5/7 aux tirs) en moins de 4 minutes !

Mais en face, les Serbes rivalisaient avec une insolente réussite à longue distance (5/6). Sur un rythme fou, les deux équipes affolaient les compteurs avec au total 43 points en un peu plus de 6 minutes.

A ce petit jeu, la Serbie créait un premier écart, grâce à un trio Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Aleksa Avramovic en réussite, en profitant des ballons perdus américains. Si l’adresse chutait par la suite, les Serbes gardaient le contrôle des débats (23-31).

Avec la volonté de mettre du rythme, Anthony Edwards tentait de prendre les choses en main. Mais la réponse adverse était toujours la même : des flèches à longue distance par Marko Guduric ou encore Vasilije Micic.

Également bousculée à l’intérieur avec un Jokic dominateur et créateur, la Team USA peinait à trouver la moindre solution... Même James, avec un ballon perdu puis une tentative contrée par Jokic, balbutiait son basket.

Mais en quelques minutes, le King avait tout de même de la ressource, grâce à son playmaking, pour relancer la machine. Le problème ? La Serbie continuait de faire mal à trois points, à l’image d’un Avramovic intenable. Avec un and-one, James limitait les dégâts avant la pause (43-54).

STEPH CURRY NO LOOK 3 IN THE OLYMPICS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 HE HAS 14 POINTS IN 6 MINUTES pic.twitter.com/TD2GPnQo1n — 30🅿️roblemz (@30problemz) August 8, 2024

La révolte de Team USA étouffée... avant l’explosion !

Au retour des vestiaires, les hommes de Steve Kerr revenaient avec un visage plus agressif. Mais à l’image d’une colère de Bogdanovic sur James après un contact, les Serbes avaient du répondant. Avec une recette bien connue : les paniers primés, de Bogdanovic et d’Ognjen Dobric cette fois-ci.

Brouillons sur plusieurs séquences, les Américains peinaient à répondre dans le jeu. Mais un homme surnageait encore et encore : Curry, bouillant derrière l’arc pour maintenir en vie son pays. Dans une meilleure dynamique, la Team USA recollait, pour la première fois depuis longtemps, à 6 points.

Moment choisi par Micic pour sortir de sa boîte : 5 points consécutifs pour se redonner de l’air. La Serbie terminait même ce troisième quart-temps en fusion avec une action à 4 points réussie par Guduric sur une faute de Derrick White (63-76).

Dos au mur, James et ses coéquipiers tentaient bien de hausser le ton dans l’intensité. Très effacé jusqu’à maintenant, Kevin Durant sortait de sa torpeur sur un panier primé... avant une seconde flèche de Devin Booker pour revenir à 5 points ! Un 10-2 en moins de 3 minutes.

Malgré des débats accrochés et intenses, les Serbes ne se démontaient pas. Le duo Bogdanovic-Jokic répondait présent pour conserver l’avantage au score. Puis un coup de chaud : Embiid enchaînait 7 points consécutifs avant un lay-up de James pour égaliser à moins de 4 minutes du terme !

Lancés, les Américains accéléraient encore avec le tandem Curry-James pour enfoncer le clou. La fin des espoirs serbes ? Absolument pas ! Toujours héroïque, Bogdanovic transformait un and-one pour rester à 2 points à 56 secondes de la fin... Après un échange de paniers entre KD et Jokic, Curry scellait la victoire des siens sur la ligne. Quel come-back pour disputer la finale des Jeux (95-91) !

I LOVE THIS SHIT THIS WILL BE IN THE HISTORY BOOKS ONE DAY LeBron x Curry is PEAK HOOPS pic.twitter.com/sEtThkFVoo — 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻🏌🏽‍♂️ (@JustinTalksBall) August 8, 2024

