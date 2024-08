Team USA et la Serbie assurent, voici les affiches des quarts

La phase de poules des Jeux Olympiques 2024 a pris fin samedi soir, avec les deux matches du jour dans le groupe C. On attendait de savoir quels seraient les deux meilleurs troisièmes et pour cela une victoire de la Serbie contre le Soudan du Sud était attendue. C'est ce qui s'est produit, avec un succès (96-85) construit par un Bogdan Bogdanovic de gala (30 pts, 8 asts). Les Sud-Soudanais n'ont pas à rougir de leur tournoi, bien au contraire, et quittent la scène avec dignité. En effet, la Grèce, dans le groupe A, et le Brésil, dans le groupe B, ont un meilleur pointaverage et accèdent donc aux quarts de finale.

Un peu plus tôt, Team USA avait poursuivi son sans faute en dominant Porto Rico (104-83). Après un quart-temps raté (29-25), les joueurs de Steve Kerr ont redressé la barre sous la houlette d'Anthony Edwards (26 pts à 11/15), avec un LeBron James playmaker (10 pts, 8 asts).

Les affiches pour les quarts de finale sont donc connues, avec un France-Canada bouillant, deux adversaires théoriquement abordables pour Team USA (qui affrontera le Brésil) et l'Allemagne, opposée à la Grèce, menaçante mais nettement moins que la Mannschaft. Les horaires des rencontres n'ont pas encore été annoncées, mais les Bleus devaient jouer le 6 août, mardi donc, contre le Canada.

Si les Bleus passent l'obstacle canadien, ils seront dans la partie de tableau de l'Allemagne et de la Grèce, comme l'a déterminé le tirage au sort effectué samedi soir.