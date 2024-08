L'image n'est pas passée inaperçue hier lors du quart de finale de Team USA face au Brésil. A l'instar de son match de groupe face au Soudan du Sud, Joel Embiid est resté sur le banc toute la seconde mi-temps mardi soir face aux coéquipiers de Marcelinho Huertas. Et s'il est sagement resté en survêt' à Lille contre la bande à Carlik Jones, l'Américano-Camerounais a semble-t-il été benché par Steve Kerr pour d'autres raisons à l'Arena de Bercy, comme l'indiquait Tim Reynolds d'Associated Press.

Joel Embiid had a bit of ankle discomfort and told Steve Kerr at halftime. Hence, he rested the second half. Doesn’t sound serious. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 6, 2024

Une gêne à la cheville dont se serait donc plaint la star des Sixers auprès de son coach à la mi-temps du match, qui aurait alors pris la décision de le laisser au repos. Un coup du sors qui vient plomber un peu plus encore un tournoi olympique particulièrement compliqué pour le MVP 2023, dont les performances et l'impact jusqu'ici ont largement déçu. Au point de s'attirer, notamment, les critiques de Charles Barkley dans l'émission Podcast P de Paul George. "Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il est toujours blessé. Je ne pense pas qu’il soit en assez bonne forme… Tu dois être un peu gêné par la façon dont tu as joué."

Des tirs à balle réelle de la part du double médaillé d'or olympique à Barcelone et Atlanta qui reflètent un avis largement partagé sur le faible niveau de Joel Embiid sur ces Jeux (11,0 pts, 4,0 rbds, 1,0 asts) malgré une belle première période contre l'Auriverde (14 pts et 7 rbds). Une méforme sans conséquence jusqu'ici, mais une blessure qui tombe au plus mauvais moment alors que Team USA s'apprête à affronter la Serbie de Nikola Jokic, grand rival du natif de Yaounde depuis plusieurs saisons en NBA. Car face au champion 2023 avec les Nuggets, encore exceptionnel mardi pour venir à bout d'une grande équipe d'Australie, la taille et la puissance du 3eme choix de la draft 2014 n'aurait pas été de trop pour gêner un tant soit peu le Joker.