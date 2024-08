La Serbie renverse l’Australie dans un incroyable thriller !

Si l’affiche promettait d’être indécise de l’avis de tous, le contenu du match qui opposait la Serbie à l’Australie ce mardi après-midi à Paris, en quart de finale des jeux, n’aura déçu personne. Au terme d’un véritable combat, conclu en prolongation, qui aura vu les Boomers mener de 24 longueurs en première mi-temps, les coéquipiers d’un Nikola Jokic au sommet de son art (21 pts, 14 rbds, 8 asts et 4 stls) ont signé le come back parfait pour rejoindre les demi-finales du tournoi en dépit des 26 unités d’un Patty Mills increvable.

Rapidement menés, les Australiens, guidés par un Josh Giddey hyperactif et tranchant, creusaient un premier écart sur un caviar du nouveau joueur des Bulls à destination de Dante Exum sous le cercle (8-12, 5’), forçant Svetislav Pesic à prendre un temps mort. Une interruption du jeu qui avait le don de relancer un Bogdan Bogdanovic (17 pts à 6/17, 5 rbds et 6 asts) maladroit en ce début de match et de réveiller Nikola Jokic, auteur de ses 6 premiers points dans la foulée (17-19, 7’). Insuffisant pour inquiéter des Boomers particulièrement adroits (76% d’adresse générale sur le premier QT), à l’image d’un Patty Mills de gala, qui signait 10 points consécutifs dont 2 flèches longue distance pour terminer la période (17-31, 10’).

L’ancien Spur, en fusion, poursuivait sur sa lancée en inscrivant 6 des 8 premiers points des Aussies pour assommer une Serbie apathique (17-39, 12’), dépassée par le rythme et l’envie des Australiens. Relégués à 24 longueurs, les Serbes stoppaient l’hémorragie sur une antisportive de Dante Exum (12 pts, 5 asts), dépossédé du ballon par Aleksa Avramovic (26-46, 15’). Le futur joueur du CSKA Moscou se signalait deux minutes plus tard d’un flopping à faire pâlir Rudy fernandez, qui forçait Yohan Rosso, l’arbitre principal français de la rencontre, à regarder les images. Un arrêt de jeu finalement inutile qui coupait les jambes et l’élan de l’Australie, et permettait à Jokic & Co de recoller (37-48, 17’). Plus adroits et présents au rebond offensif (16 à 11 pour la Serbie sur le match), les Serbes, dans le sillage d’un Nikola Jokic plus impactant (11 points à 5/7, 3 rebonds et 4 assists en 1ère mi-temps) finissaient fort et atteignaient la pause avec un débours de 12 points presqu’inespéré au regard de la physionomie du match (42-54, 20’).

L'Australie à la peine, Mills en sauveur

Comme un symbole, Mills (26 points dont 20 en 1ère MT) inscrivait les premiers points de l’Australie en seconde période. Mais l’élan était bien Serbe au sortir des vestiaires, et les hommes de Svetislav Pesic revenaient à -6 dès la 24ème minute sur un tir à 3 points de Bogdan Bogdanovic, gêné notamment par Dyson Daniels (4 stl) jusque-là. Les vice-champions du Monde en titre reprenaient l’avantage 3 minutes plus tard sur un nouveau panier de l’arrière des Hawks (61-60, 27’). Les deux équipes se rendaient coup pour coup jusqu’à ce que ce filou d’Avramovic vienne tamponner Dante Exum sans raison et écope d’une antisportive. L’arrière des Mavs remettait les deux équipes à égalité depuis la ligne des lancer-francs (65-65, 28’). La Serbie virait en tête à la faveur d’une défense de fer (11 points encaissés au 3ème QT) dans une fin de période marquée par de nombreuses fautes, symbole d’une rencontre soudain devenue plus musclée (67-65, 30’).

Patty Mills over Nikola Jokic, OT! pic.twitter.com/eX6mFot4CX — SM Highlights (@SMHighlights1) August 6, 2024

Particulièrement discret depuis le coup d’envoi, Vasilje Micic (14 pts à 4/8 et 6 asts) se signalait d’un énorme tir à 9 mètres pour redonner 4 points d’avance aux siens (76-726, 33’). Jack McVeigh (13 pts à 5/8), saignant sur cette seconde mi-temps, lui répondait dans la foulée d’une flèche décochée elle aussi bien au-delà de l’arc. En difficulté dans l’exécution, malmenés par la défense Serbe, les hommes de Brian Goorijan trouvaient enfin la clé sur une action lumineuse, conclue par Giddey à 3 points, qui ramenaient les Aussies à hauteur (78-78, 37’). Giddey offrait 3 lancers à Micic sur une faute à 3 points évitable avant que l’ancien coéquipier d’Ousmane Dieng à OKC ne ramène l’Australie à 1 petit point à 1 minute du terme (80-81, 39’). Dans une Arena de Bercy irrespirable, Jokic feintait le shoot à 10 secondes du terme pour offrir un ballon à Micic sous le cercle. Le meneur des Hornets provoquait la cinquième faute d’un Jock Landale loin de ses standards du tournoi (5 pts à 2/6, 6 rbds) face aux Serbes et offrait deux points d’avance aux siens sur la ligne à 10 secondes du terme (82-80). Un délai largement suffisant pour Patty Mills pour se déjouer de la défense du Joker et envoyer tout le monde en prolongation d’un sublime jumper.

Jokic injouable dans l'extra time

L’overtime démarrait sur les chapeaux de roue, avec 4 changements de leader dans les deux premières minutes, et l’Australie reprenait la tête d’un triple plein de sang froid de Giddey (90-87, 42’). Le moment choisi par Nikola Jokic pour décider du sors de la rencontre. Omniprésent défensivement (block, interception, nettoyage de cercle), la star des Nuggets offrait 3 points d’avance à 25 secondes du terme (93-90). Un écart que l’équipe des Balkans gérait pour s’offrir un incroyable come back (95-90, score final).

Et si les Australiens, passés à un cheveu d’un formidable upset, ont pris date pour l’avenir, les Serbes affronteront le gagnant du match entre Team USA et le Nigéria en demi-finale.