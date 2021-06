Comme si elle n'était pas déjà suffisamment armée, Team USA vient d’enregistrer un nouveau renfort de poids. Shams Charania a en effet révélé que James Harden s’est engagé pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec la sélection américaine. Comme Kevin Durant.

Team USA risque décidément d’être injouable cet été. On s’en doutait déjà quand on a appris que KD rejoignait entre autres Devin Booker, Damian Lillard, Bradley Beal et Jayson Tatum dans le roster. C’est encore plus le cas maintenant que le barbu des Brooklyn Nets a fait le même choix que son coéquipier. D’autant plus que Bam Adebayo, du Miami Heat, a fait le même choix.

Nets star James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics, joining teammate Kevin Durant on the USAB squad, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kyrie Irving is unlikely to play as he recovers from his ankle injury.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2021