Shawn Marion répond à Kevin Durant sur la domination de Team USA

Pour Kevin Durant, un ou deux matches serrés, comme les deux dernières finales des Jeux Olympiques par exemple, ne suffisent pas à penser que les équipes internationales se rapprochent réellement du niveau de Team USA. Il en est même allé à balancer que « ce n’est pas parce qu’ils ne perdent plus de 20 points » que la concurrence s’est mise au niveau. Un avis que ne partage absolument pas Shawn Marion.

« Réfléchissons déjà au fait que les 6 derniers MVP ne sont pas Américains. Et celui de cette année ne le sera probablement pas non plus. J’ai bien sûr du respect et de l’amour pour Kevin Durant mais ses propos ont été très arrogants », confie l’ancienne légende des Phoenix Suns.

« Le match contre la France [en finale des JO à Paris] était très dur. Les stars américaines prennent de l’âge. Plusieurs joueurs de cette équipe ne seront pas là à Los Angeles en 2028. Durant et LeBron seront à la retraite. Il restera Joel Embiid, mais techniquement il n’est pas Américain. Quel est le meilleur intérieur américain ? Anthony Davis et c’est probablement le seul. »

« La plupart de ces équipe internationales jouent tous les étés. Elles grandissent et elles jouent pour battre Team USA. C’est ce que tout le monde veut faire, battre Team USA. Ça sera difficile et il n’y a rien de garanti à Los Angeles en 2028. »

Perdre à domicile aux Jeux Olympiques serait une grosse humiliation pour les Etats-Unis. Le pays reste le plus gros vivier de talents dans le monde, et de loin. Mais c’est vrai que les meilleurs joueurs sont de plus en plus originaires d’ailleurs. Et sans locomotive très forte, on a vu ce que ça donnait pour le Team USA lors des différentes Coupes du Monde où la sélection a perdu sans même atteindre la finale. De l’autre côté de l’Atlantique, les talents poussent, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs.

