Team USA : LeBron James, Stephen Curry iront aux JO de Paris avec du lourd à leurs côtés

L’effectif de Team USA prend forme et onze noms seraient déjà connus avec plusieurs superstars autour de LeBron James et Stephen Curry.

C’est leur Dream Team. Celle de la génération LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Du moins c’est sans doute comme ça qu’ils se sont vendus le projet entre eux. Déçus par les performances américaines lors des deux dernières Coupes du Monde, le King semblait motivé à l’idée de monter une armada historique pour laver l’honneur de la bannière étoilée aux Jeux Olympiques de Paris à l’été 2024.

Dans les tuyaux depuis presque un an maintenant, l’escouade de Team USA fait effectivement rêver. Les sources d’Adrian Wojnarowski avance déjà plusieurs noms : ceux de Steph et LBJ avec KD mais aussi Joel Embiid, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Jayson Tatum, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Tyrese Haliburton.

Il reste une place au sein de ce roster XXL, sous réserve évidemment d’éventuels forfaits à l’issue des playoffs. LeBron James partira à la conquête de sa troisième médaille d’Or Olympique après celle décrochées en 2008 et 2012. Durant en a déjà trois et vise une quatrième. Curry n’a encore jamais disputé les JO.

Kevin Durant veut des victoires à 40 ou 50 points pour Team USA aux JO de Paris