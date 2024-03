Sans le moindre doute, l'écart s'est réduit entre Team USA et les autres équipes du monde ces dernières années. La dernière Coupe du monde l'a d'ailleurs prouvé avec le sacre de l'Allemagne et la 4ème place décevante des Américains. Mais aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Kevin Durant et ses compatriotes veulent envoyer un message.

On le sait, depuis plusieurs mois, les plus grandes stars de la NBA, comme LeBron James et Stephen Curry, sont mobilisées pour disputer ce tournoi olympique cet été. Et sur le papier, la sélection américaine risque d'avoir une véritable armada.

Au point d'écraser la compétition ? Il s'agit de l'objectif pour KD !

"La Team USA ? C'est toujours intéressant de voir comment vous travaillez et ce qui fait que vous êtes vous, car tous les grands noms seront là. Je suis donc très enthousiaste à ce sujet. Puis au niveau de mon palmarès, avoir 4 médailles d'or, je crois que je peux devenir le premier. Il faut donc le faire !

Je veux vraiment montrer à quel point nos joueurs sont dominants. Des victoires à 40 ou 50 points. C'est ce que je veux faire", a lancé Kevin Durant pour son podcast Boardroom.

Attention à ne pas trop s'emballer... A Tokyo en 2021, malgré le sacre, les Américains avaient perdu contre la France lors de la phase de groupes et avaient tremblé en finale. Avec le développement du basket mondial, Team USA, même avec de grandes stars, va devoir aborder les JO avec un grand sérieux.

Et même comme ça, les victoires de 40 ou 50 points risquent tout de même d'être rares.

