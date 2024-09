Terance Mann prolonge aux Clippers pour trois saisons

Terance Mann n'a pas forcément eu l'explosion espéré après son match à 40 points en playoffs il y a quelques années mais il est l'un des membres importants de la rotation des Los Angeles Clippers. Il a donc été récompensé avec un nouveau contrat. En effet, The Athletic annonce la prolongation du joueur avec la franchise californienne pour trois saisons supplémentaires. Le total du nouveau deal avoisinerait les 47 millions de dollars. Un tarif raisonnable pour l'arrière, susceptible de passer un nouveau petit cap suite au départ de Paul George pendant l'intersaison.

Le natif de New York, qui n'a porté que la tunique des Clippers depuis son arrivée en NBA en 2019, s'est dit super excité à l'idée de rester à Los Angeles. Mais cette extension n'exclut pas un trade futur pour autant. ESPN précise que le joueur de 27 ans est toujours éligible à un transfert, et ce même dès le début de la saison. Ce n'est évidemment pas dans les plans des dirigeants hollywoodiens, qui misent sur une équipe un peu plus jeune et athlétique pour l'exercice à venir.

Terance Mann tournait à 8,8 points et 3,4 rebonds de moyenne en 25 minutes l'an passé.

