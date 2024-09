Adrian Wojnarowski n'est plus dans le game et c'est donc via Shams Charania qu'est tombée la bombe surprise de cette fin d'intersaison. Les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves ont bouclé un trade qui va faire du bruit. Karl-Anthony Towns, le plus ancien joueur des Wolves, visage de la franchise jusqu'à l'arrivée d'Anthony Edwards, est envoyé à New York, non loin de là où il a grandi. En échange, Minnesota récupère Julius Randle et Donte DiVincenzo. Charlotte est aussi impliqué dans l'opération, DaQuan Jeffries et de futurs tours de Draft atterrissant aux Hornets.

Après l'excellente saison dernière de Minnesota, éliminé en finale de Conférence par Dallas, on n'imaginait pas forcément KAT sur le marché, malgré son énorme contrat. Les Wolves semblaient décidés à remettre le couvert autour de leurs deux big men, Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, et d'Anthony Edwards. Les choses ont changé et New York a sauté sur l'opportunité. En manque clair de pivots fiables après l'annonce de l'absence de Mitchell Robinson pour les premiers de la saison.

Malgré ses lacunes, particulièrement en défense et dans le contexte de playoffs, Towns est une incroyable plus-value offensive pour les Knicks, jusqu'ici considérés comme une équipe à forte identité défensive. Le profil de KAT, autour de défenseurs d'élite, et avec Tom Thibodeau qui l'a déjà coaché à Minnesota, a semble-t-il convaincu Leon Rose, le patron du sportif à Big Apple.

Une histoire de contrat ?

Attention néanmoins, les Knicks récupèrent un contrat XXL qu'il ne sera pas simple d'échanger par la suite. Karl-Anthony Towns va toucher près de 50 millions de dollars cette saison, puis 53, 57 et même 61 s'il active sa player option pour la saison 2027-2028. C'est d'ailleurs probablement le côté gargantuesque du contrat de KAT qui a incité Minnesota à passer à l'action. Avec Naz Reid, élu meilleur 6e homme de l'année, et Rudy Gobert, les Wolves ont des joueurs de haut niveau sur le poste 5 et peuvent insérer Randle au poste 4 ou en sortie de banc pour dynamiser leur attaque.

En termes de talent pur, c'est autre chose et il faudra observer les prochains jours et les prochaines semaines autour de la franchise pour guetter d'autres moves potentiels. DiVincenzo est une très belle pioche, là aussi pour donner du jus à une attaque qui manquait de variété la saison dernière.

D'après les premières informations qui nous parviennent, Karl-Anthony Towns n'a absolument pas été prévenu qu'il était susceptible d'être tradé prochainement. Le fait que ce soit à New York devrait tout de même faciliter l'acceptation. KAT est né à Edison, dans le New Jersey et a grandi à 1h30 de Manhattan.

