Terry Rozier : nouveau rebondissement dans l’affaire des paris truqués

Dans un nouvel épisode de l'affaire des paris truqués visant Terry Rozier, la défense espère qu'un SMS pourra innocenter le meneur.

Nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire de Terry Rozier. L'avocat du meneur, David Markus, a avancé vendredi un nouvel élément qui, selon lui, « devrait mettre fin à l'affaire » et prouver l'innocence de son client, selon ESPN.

Pour rappel, Terry Rozier est poursuivi depuis octobre 2025 dans une vaste affaire de paris truqués en NBA. La justice lui reproche d'avoir prévenu un ami d'enfance qu'il quitterait prématurément le terrain pendant un match entre les Hornets et les Pelicans, en mars 2023, afin que des parieurs puissent miser sur ses statistiques. Ce soir-là, l'arrière avait effectivement quitté la rencontre au bout de neuf minutes, invoquant une blessure. Il a depuis plaidé non coupable.

L'argument de la défense repose sur un SMS que son ami d'enfance, Deniro Laster, également visé dans l'affaire, a envoyé six jours après le match. « Dites rien à chum au sujet du pari », y écrit-il, « chum » étant selon les avocats le surnom de Rozier. Son interlocuteur lui confirme alors qu'il n'en dira rien au joueur.

Selon Markus, ces échanges prouveraient que l'ancien joueur du Heat n'était pas au courant des paris placés sur lui. L'accusation, elle, conteste. Dans sa réponse, déposée dans la foulée, elle assure avoir « développé des preuves, issues de plusieurs sources, montrant que cet échange n'a pas trait aux paris sportifs ».

Le procès reste programmé au 8 février 2027. Deux des coaccusés, Marves Fairley et l'ancien joueur et assistant Damon Jones, ont pour leur part déjà plaidé coupable.

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