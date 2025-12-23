Thomas Bryant chambre Knueppel et se fait punir par le Karma

L’action avait tout du highlight bien sale. Thomas Bryant reçoit la balle dos au cercle, fait parler la puissance, enfonce Kon Knueppel sous l’anneau et conclut tranquillement. Dans la foulée, le pivot se retourne vers son vis-à-vis et lâche le geste universel du trashtalk NBA : le fameux « too small ». Rideau. Enfin… presque.

Car juste après avoir signé son panier et envoyé son message, Thomas Bryant se prend les pieds tout seul. Pas de contact, pas de coup bas, pas de vice caché. Une simple perte d’équilibre, en plein geste de provocation, qui l’envoie au sol comme un personnage de cartoon ayant glissé sur une peau de banane. Superbe roulade. Les jambes en l'air. La totale. Le timing est cruel. Le symbole parfait.

La scène fait évidemment le tour des réseaux en quelques minutes. Parce que le basket adore ces petits rappels à l’humilité, surtout quand ils arrivent une demi-seconde après un moment d’arrogance. Thomas Bryant n’a blessé personne, ni physiquement ni dans l’ego, mais la chute est suffisamment parlante pour devenir instantanément mémétique.

Dans une ligue où chaque célébration est disséquée, ralentie, dissoute image par image, la chute vole presque la vedette à sa solide prestation du soir (10 pts). Au final, à vouloir trop savourer l’instant, Bryant a offert un bonus comique gratuit à tout le monde.

