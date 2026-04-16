Le Thunder a mathématiquement une chance de récupérer le premier choix de draft

L’élimination des Los Angeles Clippers pourrait profiter au Oklahoma City Thunder, qui possède le prochain choix de draft des Californiens.

Champion en titre, le Oklahoma City Thunder fait figure de grand favori à sa propre succession cette saison. La franchise pourrait d’ailleurs rester aux sommets pendant plusieurs années. En effet, Shai Gilgeous-Alexander est au début de son prime et la plupart des cadres du groupe sont jeunes, à commencer par Jalen Williams, Chet Holmgren, Cason Wallace ou encore Ajay Mitchell. Jared McCain et Nikola Topic disposent eux aussi d’un certain potentiel.

Et ce n’est pas fini ! En effet, les dirigeants ont encore de nombreux tours de draft d’autres franchises. Ils disposent par exemple de celui des Los Angeles Clippers. Une franchise californienne qui vient de se faire éliminer de la course aux playoffs en perdant contre les Golden State Warriors la nuit dernière.

Les Clips vont hériter d’un « lottery pick » (dans le top-14) et celui-ci sera rerouté vers le Thunder. Autrement dit : Oklahoma City est mathématiquement parlant en course pour le prochain first pick.

Les probabilités restent évidemment faibles. L.A. a terminé neuvième de la Conférence Ouest avec 42 victoires et de 40 défaites. Le club aura le onzième ou douzième plus mauvais bilan parmi les équipes éliminées selon le prochain résultat des Warriors contre les Suns.

Pour l’heure, OKC aurait donc 1,5% de chance de piocher en premier, 1,7% de sélectionner en deux et 1,9% de récupérer le troisième choix. Sans oublier les 2,1% pour le quatrième pick.

En réalité, le Thunder héritera a priori du douzième choix. C’est déjà pas mal une année où la promotion est présentée comme chargée en talents. Surtout que l’organisation drafte bien et, plus important encore, elle sait développer ses jeunes joueurs. Bref, Oklahoma City, même sans jouer, sort un peu vainqueur de la soirée d’hier.

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