Le Thunder fait venir un joueur du Real Madrid en pleine saison

Une nouvelle recrue au Oklahoma City Thunder. Et ce n’est ni un transfert – la deadline est passée – ni un buyout. Enfin si, Gabriel Deck a bel et bien été libéré de son contrat en payant 2 millions d’euros. Mais il ne vient pas d’une autre franchise mais bien d’un autre continent. Le joueur argentin de 26 ans débarque du Real Madrid et il devrait signer un contrat de quatre ans avec le Thunder pour un montant de 14,5 millions de dollars !

Real Madrid forward Gabriel Deck has signed a four-year, $14.5M deal with the Oklahoma City Thunder, sources tell ESPN. Deck, 26, has been a member of Argentina’s national team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 12, 2021