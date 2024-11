Et si James Harden était resté au Thunder ? « On aurait gagné au moins deux titres »

Quatre millions de dollars. Pour vous et moi, c’est peut-être (sans doute) une somme colossale. Mais à l’échelle d’une franchise NBA, c’est rien. Et en même temps, c’est tout aussi. Quatre millions, c’est peut-être (sans doute) ce qui a privé le Oklahoma City Thunder d’une potentielle dynastie. Parce que quatre millions, c’est ce qui séparait l’offre de Sam Presti du contrat réclamé par James Harden en 2012. La franchise ne voulait pas payer la Luxury Tax et plutôt que de céder aux demandes de son jeune arrière, elle a préféré le transférer. Direction les Houston Rockets.

« Ma première année, on a joué les Lakers qui étaient premiers à l’Ouest. On leur a fait peur (défaite en six manches). Ils ont été sacrés dans la foulée. La deuxième saison, on sort contre Dallas en demi-finales de Conférence. Ils ont fini champions. La troisième année, on va jusqu’en finale et on perd contre le Heat de LeBron. Son premier titre. Le même été, on va aux Jeux Olympiques [Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden étaient avec Team USA] et on prend l’Or. Puis je suis tradé juste avant ma quatrième saison avec le Thunder », se souvient le barbu.

« Si le Thunder ne nous avait pas séparé pour 4 millions, nous aurions gagné au moins deux titres. »

James Harden aurait-il explosé de la sorte s’il n’avait pas rejoint les Rockets ? Il montait en puissance et allait devenir titulaire au Thunder. Il y a fort à parier que les trois auraient été des All-Stars… cette équipe avait probablement le potentiel pour aller très loin plusieurs années de suite. Mais par définition, on ne saura jamais et ça restera l’un des plus grands « what if ? » de l’Histoire.

