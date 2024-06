Tidjane Salaün, le pari génial des Hornets

De la première à la dernière position, la draft est toujours une question de paris. Les franchises NBA misent sur des potentiels sans jamais être certaines de ce qu’elles en tireront. Et bien sûr, les risques et les gains varient d’un joueur à l’autre. En l’occurrence, les Charlotte Hornets se sont jetés dans l’inconnu avec Tidjane Salaün, mais ils ont beaucoup à y gagner.

Le pivot de Cholet est l’une des plus grandes inconnues de cette classe de draft. Après une saison fascinante en France, où il a montré une combinaison séduisante de taille, de qualités athlétiques et de tir, il apparaît comme le diamant brut de la cuvée. Le lot était en tout cas assez convaincant pour convaincre les Hornets de mettre une bille sur le numéro 31.

Tidjane Salaün, le joyau offensif de Cholet

La plus grande promesse de Salaün, c’est son potentiel offensif, et celui-ci passe avant tout par son tir. Avec une mécanique solide et une confiance inébranlable, il a montré de très belles choses dans ce domaine pendant la saison. Bien que la réussite ne soit pas encore au rendez-vous (32,9 % à trois points), les fondations sont solides et présagent un très bel avenir en NBA, où il pourra écarter le jeu pour ses coéquipiers.

L’intérieur est déjà un finisseur efficace, que ce soit près du cercle (rebond offensif, coupes…), en spot-up ou en transition. Il peut toujours compter sur sa grande énergie et ses qualités athlétiques pour faire la différence. Cependant, Tidjane Salaün a des limites clairement définies.

Principalement, il est trop limité à la création. Mauvais en drive, beaucoup plus fiable en catch-and-shoot qu’en pull-up, il est un bien meilleur finisseur qu’initiateur. Tout cela se travaille, bien entendu, et ne l’empêchera pas de briller dans un rôle plus restreint au début de sa carrière. Mais il s’agit d’un chantier avec lequel Charlotte devra peut-être se montrer patient.

Des inquiétudes des deux côtés du terrain

Au-delà de tous ces axes d’amélioration, l’inquiétude principale concernant Salaün est son irrégularité. Parfois, le pivot donne l’impression qu’il est l’un des joueurs les plus talentueux de cette draft. À d’autres moments, on se demande s’il réussira à se faire une place en NBA. Entre ses éclats de génie et ses moments de gaucherie, c’est tout ou rien.

En attaque, il peine parfois à s’adapter à la défense adverse, en particulier lorsqu’il est confronté à du contact. Ses passes sont souvent hasardeuses. Charlotte peut espérer que cela s’améliorera avec le temps et l’expérience. Cependant, la plus grande interrogation reste sa défense.

Dans sa propre moitié du terrain, il lui est arrivé de montrer des flashs très convaincants. Il a l’énergie, le physique et la volonté pour devenir un bon défenseur. Mais il est trop naïf, tombe dans les feintes et peine parfois avec les rotations. C’est là qu’il a le plus à travailler et c’est ce qui déterminera en grande partie la place qu’il occupera dans la ligue.

Si Tidjane Salaün réalise tout son potentiel, il sera certainement l’un des meilleurs joueurs de cette classe de draft. Mais s’il ne parvient pas à gommer ses défauts, il pourrait tout aussi bien ne jamais réussir à se faire une place durable dans la ligue. En fait, on ne sait même pas encore quel joueur il deviendra. Tout est possible. Mais personne ne pourra reprocher aux Hornets d’avoir fait un mauvais pari compte tenu du gain potentiel.