Tim Duncan, Most Retired Player of the Year

« Où est passé Tim Duncan ? », demandait Giannis Antetokounmpo avant le début de la saison 2022-2023. Et, sauf pour inviter Victor Wembanyama au restaurant avec d’autres légendes des Spurs, il est vrai que le Hall of Famer sort rarement de sa cachette. Si vous vous posiez la question vous aussi, il semble que l’ancien athlète de 47 ans profite de sa retraite.

Dans une récente vidéo postée sur Twitter — enfin, X —, on peut apercevoir l’ancien joueur de San Antonio s’entraîner au wakesurfing. Ses longs cheveux dans le vent, il apparaît très concentré, la même expression impassible que sur les parquets.

Had great week of workouts with a legend pic.twitter.com/4VIEG3RJs9 — Patrick Ngongba II (@NgongbaPatrick) August 2, 2023

On sent tout de même que l’imperturbable Duncan prend du bon temps sur sa planche. « Personne n’a jamais eu l’air aussi retraité que Tim Duncan », plaisante un internaute sous le post. Et on ne peut qu’acquiescer. Un niveau de décontraction plutôt attendu de la part du seul MVP de l’Histoire qui a récupéré la récompense individuelle la plus convoitée de la NBA avec un combo pantacourt + sandales…