TJ Warren en France, le gros coup du Paris Basketball !

Le Paris Basketball vient de réaliser l’un des plus gros coups de ce mercato. Finaliste malheureux de la dernière saison de Betclic Élite, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de TJ Warren pour l’exercice 2026-2027. À 32 ans, l’ancien ailier des Suns et des Pacers va découvrir pour la première fois le basket européen et l’EuroLeague.

Son état physique et son niveau actuel comportent forcément une part d’incertitude. Mais le pedigree du nouveau Parisien est impressionnant : 385 matches de saison régulière en NBA, 5 513 points inscrits et une moyenne de 14,3 points en carrière. Warren a longtemps été considéré comme l’un des scoreurs les plus naturels de la ligue, capable de trouver des paniers sans monopoliser le ballon et de sanctionner depuis pratiquement toutes les zones du terrain.

Le phénomène de la bulle arrive à Paris

Son nom reste notamment associé à ses performances exceptionnelles dans la bulle d’Orlando en 2020. Sous le maillot des Indiana Pacers, TJ Warren avait tourné à 31 points et 6,3 rebonds sur les six matches de classement auxquels il avait participé. Il avait surtout marqué les esprits en passant 53 points aux Philadelphia Sixers, avec un incroyable 20 sur 29 au tir et neuf paniers à trois points.

Warren avait alors donné l’impression de pouvoir devenir l’une des principales armes offensives d’Indiana. La suite de sa carrière a cependant été perturbée par une grave blessure au pied, qui l’a privé de presque deux saisons complètes. Il n’a ensuite jamais retrouvé un rôle aussi important lors de ses passages à Brooklyn, Phoenix puis Minnesota.

Éloigné de la NBA depuis 2024, l’ancien 14e choix de la Draft s’est relancé avec les Westchester Knicks en G League. Lors de la saison 2024-2025, il a compilé 23,7 points, 6,4 rebonds, 4 passes et 1,8 interception de moyenne en 36 rencontres, avec une sélection dans le troisième meilleur cinq de la compétition. Il est revenu à Westchester au cours de la saison suivante, sans parvenir à décrocher une nouvelle opportunité en NBA.

Un potentiel immense, mais quelques interrogations

Le Paris Basketball récupère donc un joueur au profil aussi excitant qu’imprévisible. Warren n’a encore jamais évolué en Europe et devra s’adapter aux spécificités de l’Euroleague, à un jeu plus tactique et à un espace parfois plus réduit. Il faudra également observer sa condition physique après plusieurs années loin du très haut niveau.

Mais à seulement 32 ans, le nouveau Parisien n’est pas forcément arrivé au bout de sa carrière. Sa production en G League a montré qu’il n’avait rien perdu de son instinct de scoreur. S’il reste en bonne santé et retrouve ne serait-ce qu’une partie du niveau affiché avec Phoenix et Indiana, il pourrait rapidement devenir l’un des joueurs les plus difficiles à défendre en Betclic Élite.