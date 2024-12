Tom Thibodeau est un psychopathe : Mikal Bridges a joué 47 minutes dans un blowout

Tom Thibodeau se moque éperdument des critiques sur le temps de jeu abusif qu'il impose souvent à ses meilleurs joueurs. Et il a trouvé en Mikal Bridges un nouveau joueur capable d'encaisser la répétition des minutes passées sur le parquet. Nouvel exemple la nuit dernière, lors de la réception des Charlotte Hornets. Sans surprise, les Knicks se sont imposés contre une équipe privée de son meilleur joueur, LaMelo Ball, de Miles Bridges et Tidjane Salaün, blessé à la cheville au bout de deux minutes de jeu.

New York s'est imposé facilement (125-101) et sans trembler. Typiquement le genre de matches dans lesquels il est plus facile d'ouvrir un peu son banc et de faire souffler ses cadres. A la fin du 3e quart-temps, les Knicks menaient de 25 points... Le temps de jeu de Mikal Bridges ? 47 minutes ! Les autres joueurs importants de l'équipe ont été à peine plus épargnées. OG Anunoby, excellent, a joué 40 minutes, Karl-Anthony Towns 39 et Josh Hart 38. Seul Jalen Brunson a pu souffler et n'a passé que 27 minutes sur le terrain.

Les remplaçants de Tom Thibodeau, à l'exception de Miles McBride (28 min) et Precious Achiuwa (12 min) ont cumulé 10 minutes à 5. On a beau aimer Tom Thibodeau et trouver qu'il fait du très bon travail à New York depuis son arrivée, il sera difficile de le défendre si son équipe tire à nouveau la langue en playoffs...