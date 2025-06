Tom Thibodeau viré à cause de James Dolan ?

C'est toujours le flou autour des New York Knicks, dont on ne comprend pas l'empressement pour renvoyer Tom Thibodeau sans plan B. D'après Fred Katz fde The Athletic, il faut aller chercher dans les hautes sphères. Si Jalen Brunson, le franchise player, et Leon Rose, le président des opérations basket, étaient favorables à ce que Thibodeau poursuivre, l'ordre serait venu de James Dolan lui-même.

"Dolan est le décisionnaire finale sur ce genre de choses. On avait dit dans un article que Thibodeau était en sécurité avec Brunson et Rose, mais la décision ne leur appartenait pas. Il se disait que Dolan voulait s'en séparer".

Ce serait donc un choix un peu impulsif de James Dolan, qui avait eu la bonne idée ces dernières années de ne pas trop s'impliquer dans le secteur sportif. On verra si ce retour aux affaires aura été judicieux ou non... En attendant, les Knicks continuent de prospecter, notamment chez les assistants-coaches de la ligue, après avoir échoué à convaincre des franchises de leur trader leur propre head coach.