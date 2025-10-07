Tony Parker en deuil : son père est décédé

Tony Parker Senior est décédé à 70 ans. “Brutal et inattendu”, selon le communiqué familial à l’AFP. Hommages unanimes en France et à San Antonio.

Triste nouvelle pour le basket français : Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est mort dimanche soir à l’âge de 70 ans. La disparition a été confirmée par un communiqué transmis à l’AFP, évoquant un décès “brutal et inattendu”.

Selon plusieurs médias, Tony Parker Sr. a été retrouvé inanimé au domicile de son fils, près de Lyon, et une autopsie aurait été demandée pour éclaircir les causes du décès. La famille a fait part d’un “vide immense” et demandé le respect de son intimité en cette période.

Figure familière des parquets français, Tony Parker Senior, né à Chicago en 1954, a d’abord brillé en NCAA avec Loyola (Chicago) avant de poursuivre une solide carrière en Europe (Pays-Bas, Belgique, France, notamment Denain). Son parcours et son influence ont compté dans la trajectoire de ses trois fils - Tony, TJ et Pierre - sans jamais tomber dans le “père coach” envahissant.

L’Équipe rappelle combien il était présent, élégant et bienveillant, et rapporte des hommages émus venus de proches de Tony : Tim Duncan et Gregg Popovich auraient exprimé leur soutien, comme d’anciens coéquipiers et internationaux français.

Outre l’émotion suscitée en France, la disparition de Tony Parker Sr. a été relayée à San Antonio et dans la communauté NBA, où son rôle de repère discret dans la réussite de son fils est unanimement salué. Des médias texans et internationaux soulignent la soudaineté du drame et rappellent l’empreinte laissée par Parker Sr., entre son passé de joueur et la manière dont il a transmis des valeurs - passion, exigence, liberté de choisir sa voie - à ses enfants.

Ces dernières semaines, Tony Parker Senior avait encore été aperçu en tribunes pour soutenir l’ASVEL en Euroleague, ce qui rend la nouvelle plus saisissante pour ceux qui l’avaient croisé récemment. La vague d’hommages s’étend du Nord (Denain) à Lyon-Villeurbanne, mais aussi jusqu’à Chicago (Loyola), où son passage universitaire demeure reconnu. Tous décrivent un homme chaleureux, “positif” et “inspirant”, dont la disparition touche bien au-delà du cercle Parker. (L'Équipe)

Tony Parker veut être coach, bonne idée ou pas ?