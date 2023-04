Tony Parker est fier des Spurs et est un mentor pour Jeremy Sochan

Lorsque l'on a 19 ans, que l'on a grandi en Europe dans une famille avec différentes cultures, débarquer en NBA et y faire son trou n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Jeremy Sochan a la chance de pouvoir s'abreuver des conseils d'un ancien joueur des San Antonio Spurs avec un parcours similaire. Tony Parker a accueilli dans sa maison texane le rookie international polonais, excellent avec la franchise texane, pour un entretien très intéressant posté sur la chaîne Youtube des Spurs.

On y voit le meilleur joueur français de l'histoire prodiguer des conseils à Sochan en partageant son expérience, mais aussi lui témoigner son admiration pour ses premiers pas avec San Antonio.

"C'est très important que tu te fasses ton propre chemin. Personnellement, je suis très fier de la manière dont l'équipe joue. Qu'importe la situation, vous vous battez tous les soirs et n'abandonnez jamais. Vous donnez votre meilleurs et c'est tout ce que l'on peut demander à une équipe aussi jeune, qui apprend. C'est un processus de devenir une équipe gagnante. Je suis très heureux de vous regarder. Il faut être patients parce que cela prend du temps, mais j'ai confiance et je pense que l'on va dans la bonne direction. On va ajouter des pièces tous les ans pour s'améliorer et j'ai confiance en l'avenir. Si tu as besoin du moindre conseil, tu m'appelles. Je pourrai te dire comment naviguer entre les hauts et les bas, comme j'ai dû le faire quand j'avais ton âge".

Plus tôt dans l'entretien, Jeremy Sochan revient sur sa jeunesse comme gardien de but de football en Angleterre, sur les points qu'il travaille en ce moment, notamment son désormais célèbre lancer à une main et sur son parcours. Tony Parker évoque lui son background familial et le fait qu'il se sente toujours chez lui à San Antonio, plus que n'importe où ailleurs sur la planète.

On vous conseille cet entretien, particulièrement si vous êtes fans des Spurs et encouragés par la première saison prometteuse de Jeremy Sochan en NBA.

Tony Parker, candidature validée pour le Hall Of Fame