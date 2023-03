Tony Parker, candidature validée pour le Hall Of Fame

Hall Of Fame, first ballot. Qui aurait cru que Tony Parker en arriverait là quand le petit meneur est venu de France pour rejoindre la NBA, à une époque où les Américains ne faisaient presque pas confiance aux joueurs étrangers. Qui plus est en débarquant dans l’une des meilleures franchises, les San Antonio Spurs, avec à sa tête un coach, Gregg Popovich, pas réputé pour donner de l’importance aux plus jeunes joueurs. Plus de vingt ans après, le Français et son entraîneur emblématique seront introduits ensemble au panthéon du basket.

Tous les deux ont été retenus au sein de la classe 2023 selon Adrian Wojnarowski. Ils sont accompagnés de Becky Hammon, légende WNBA qui a été l’assistante de Pop aux Spurs, de Dwyane Wade, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. Cette promotion a donc un fort accent européen et c’est assez symbolique que trois des meilleurs joueurs de l’Histoire du continent, trois joueurs qui ont inspiré des générations de Français, Allemands et Espagnols, soient nommés tous ensemble.

Une annonce officielle sera faite lors du Final Four NCAA samedi prochain. Ils entreront ensuite au Hall Of Fame le 12 août 2023. Une date à retenir et une nouvelle occasion de célébrer Tony Parker. Sa carrière est incroyable et elle va rester gravée à jamais dans les annales de la NBA et du basket.

